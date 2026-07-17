Пикачу на $150 млрд: как Pokémon зарабатывает на играх и ностальгии

Успех франшизы Pokémon связан с диверсификацией и умением бренда работать сразу в нескольких форматах. Об этом в программе «Экономика впечатлений» на Радио РБК рассказала PR-директор рекламной группы NMi Group Валерия Константинова. По ее словам, Pokémon — это не просто игра, а экосистема из видеоигр, аниме, коллекционных карт, мерча и мобильных приложений. «Пикачу, по факту, — это готовый маскот мирового уровня», — отметила она.