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В Челябинской области начнут выпускать крупные стеклоизделия

На новом производстве создадут 75 рабочих мест.

Источник: Национальные проекты России

Компания «Модерн Гласс» начнет реализовывать в Челябинской области проект по промышленной переработке стекла и выпуску строительных стеклоизделий размером до 18 м, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На производстве создадут 75 рабочих мест, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

О запуске проекта стало известно по итогам встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора «Модерн Гласс» Михаила Дедовича. Переговоры прошли в рамках Петербургского международного экономического форума. По итогам встречи стороны подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Проект заявлен как не имеющий аналогов в России, странах СНГ и ЕАЭС. Предусмотрено техническое переоснащение производства: компания закупит новое оборудование и модернизирует действующие линии, где используются современные мировые технологии.

«Модерн Гласс» является одним из крупнейших заводов в России по производственным мощностям на рынке архитектурных стеклопакетов и стеклоизделий. Выпускает широкий ассортимент продукции строительного назначения. Один из последних уникальных проектов компании — производство самого большого стеклопакета в России для павильона № 20 на ВДНХ в Москве.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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