В Тамбовской области введут штрафы за нарушения при продаже бензина

Нарушение правил отпуска бензина на автозаправочных станциях Тамбовской области будет наказываться предупреждением или административным штрафом, сообщили власти региона в телеграм-канале.
В области с 20 июля начнут действовать ограничения при продаже бензина АИ-92 и АИ-95 по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. В каких регионах еще действуют такие меры — в материале РБК.
Кроме того, в Тамбовской области действует ограничение на продажу бензина по литражу — не более 30 л на автомобиль, а продажа топлива в канистры и другую переносную тару запрещена.
Для граждан размер штрафа за нарушения составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб.