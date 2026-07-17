Актеру Александру Невскому исполнилось 55 лет

Еще одной работой актера стал боевик «Московская жара» (2004), в котором Невский не только сыграл главную роль, но и выступил одним из авторов сценария. Несмотря на звездный актерский состав — Майкла Йорка, Эдриана Пола и Ричарда Тайсона, — картина не смогла заинтересовать ни критиков, ни зрителей: на «Кинопоиске» она имеет рейтинг 1,6 балла, а на IMDb — около 2,5. Последующие проекты Невского также были прохладно встречены публикой. Фильмы «Время перемен» (2005), «Форсаж Да Винчи» (2007), «Охотники за сокровищами» (2007) и «Убийство в Вегасе» (2010) получили на «Кинопоиске» не более 1,5 балла из 10. Исключением стала драма Софии Копполы «Где-то» (2010), удостоенная главного приза Венецианского кинофестиваля. Впрочем, роль Невского в картине была эпизодической — он появился на экране всего на несколько секунд в образе русского журналиста.