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Объем работ большой: по какому графику будут трудиться мигранты

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана, которые распределены на предприятия Глубокского района, будут работать в строительстве, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Нацсобрания.

Источник: Sputnik.by

Председатель палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко в пятницу совершил рабочую поездку в Глубокский район, где проконтролировал, как размещены и трудоустроены граждане из Узбекистана.

В беседе с ними глава Палаты представителей поинтересовался графиком работы.

Председатель Глубокского райисполкома Максим Бакуров рассказал, что все распределенные в Глубокский район работники из Узбекистана задействованы в строительных работах и будут трудиться режиме «шестидневки» — с понедельника по субботу включительно. Рабочий день начинается с 8 утра и заканчивается в 18:00. Воскресенье — выходной.

«В воскресенье отдохнут, отоспятся, погуляют здесь», — отметил Сергеенко.

Работникам из Узбекистана выделят объект для строительных работ. По словам Бакурова, объем работ там большой, но и зарплата соответствующая.

Также Сергеенко поинтересовался у работников планами на будущее.

Трудовой договор с ним заключен на год. Но многие из трудовых мигрантов уже думают над тем, чтобы перевезти в Беларусь свои семьи.

Беларусь и Узбекистан 9 июля 2026 года заключили в Минске межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан. Документ был подписан в рамках официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Документ запустил новый механизм трудовой миграции.

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