Объем работ большой: по какому графику будут трудиться мигранты

Председатель Глубокского райисполкома Максим Бакуров рассказал, что все распределенные в Глубокский район работники из Узбекистана задействованы в строительных работах и будут трудиться режиме «шестидневки» — с понедельника по субботу включительно. Рабочий день начинается с 8 утра и заканчивается в 18:00. Воскресенье — выходной.