Объем работ большой: по какому графику будут трудиться мигранты

Председатель палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко в пятницу совершил рабочую поездку в Глубокский район, где проконтролировал, как размещены и трудоустроены граждане из Узбекистана.
В беседе с ними глава Палаты представителей поинтересовался графиком работы.
Председатель Глубокского райисполкома Максим Бакуров рассказал, что все распределенные в Глубокский район работники из Узбекистана задействованы в строительных работах и будут трудиться режиме «шестидневки» — с понедельника по субботу включительно. Рабочий день начинается с 8 утра и заканчивается в 18:00. Воскресенье — выходной.
«В воскресенье отдохнут, отоспятся, погуляют здесь», — отметил Сергеенко.
Работникам из Узбекистана выделят объект для строительных работ. По словам Бакурова, объем работ там большой, но и зарплата соответствующая.
Также Сергеенко поинтересовался у работников планами на будущее.
Трудовой договор с ним заключен на год. Но многие из трудовых мигрантов уже думают над тем, чтобы перевезти в Беларусь свои семьи.
Беларусь и Узбекистан 9 июля 2026 года заключили в Минске межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан. Документ был подписан в рамках официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Документ запустил новый механизм трудовой миграции.