Режим беспилотной опасности вновь ввели в Нижегородской области 17 июля

В Нижегородской области снова объявили режим беспилотной опасности 2 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Напомним, что утром 17 июля в регионе уже вводился режим. Он был отменен в 14:39.
Сейчас нижегородцев снова предупредили о беспилотной опасности. Жителей региона просят сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области.
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