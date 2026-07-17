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Режим беспилотной опасности вновь ввели в Нижегородской области 17 июля

Жителей региона просят сохранять спокойствие.

В Нижегородской области снова объявили режим беспилотной опасности 2 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Напомним, что утром 17 июля в регионе уже вводился режим. Он был отменен в 14:39.

Сейчас нижегородцев снова предупредили о беспилотной опасности. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области.

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