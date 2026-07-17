Татьяна Голикова провела совещание по реализации нацпроекта «Семья»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подвела итоги реализации нацпроекта «Семья» в первом полугодии 2026 года, сообщается на сайте кабмина. На совещании обсудили, в частности, меры поддержки граждан старшего возраста и семей, в том числе многодетных.
Так, средствами маткапитала распорядились более 1 млн семей, семейной ипотекой воспользовались 200 тыс. семей. Около 5 млн человек получили единое пособие для семей с детьми. Кроме того, были озвучены результаты поддержки многодетных семей. По данным на 1 июля 2026 года их число в стране выросло на 14,5% по сравнению с началом 2025 года. Государственную помощь в рамках соцконтракта оказали 110 тыс. человек. Свыше 62 тыс. многодетных семей получили выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Помимо этого, с января 2025 года проведено более 126 тыс. полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС. Для оказания медпомощи женщинам в том числе в сельской местности и малых городах с начала 2025 года введены в эксплуатацию 258 женских консультаций. До конца 2026 года планируется открыть еще 8 консультаций, оснастить или переоснастить 63 перинатальных центра и роддома в 38 регионах, а также 26 детских больниц.
На совещании обсудили и реализацию программы активного долголетия: в нее вовлечены более 15 млн пожилых граждан. Системой долговременного ухода в первом полугодии обеспечено 184 тыс. человек пожилого возраста и инвалидов. В центрах общения для лиц старшего поколения на базе Соцфонда проведено более 76 тыс. мероприятий, направленных на поддержание активности пожилых граждан.
Отдельное внимание в рамках совещания было уделено сфере культуры. В 27 регионах при поддержке нацпроекта оснащены 64 музея, в 13 субъектах — 34 детские школы искусств. Модернизированы 13 региональных и муниципальных библиотек в 10 регионах, 11 учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек. По программе «Пушкинская карта» приобретено более 12 млн билетов в театры, музеи, кинотеатры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.