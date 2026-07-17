Татьяна Голикова провела совещание по реализации нацпроекта «Семья»

Помимо этого, с января 2025 года проведено более 126 тыс. полных циклов ЭКО за счет средств ФОМС. Для оказания медпомощи женщинам в том числе в сельской местности и малых городах с начала 2025 года введены в эксплуатацию 258 женских консультаций. До конца 2026 года планируется открыть еще 8 консультаций, оснастить или переоснастить 63 перинатальных центра и роддома в 38 регионах, а также 26 детских больниц.