ВС РФ изменил решение по иску 33 курских активистов об участниках заседаний

Господин Шумаков также рассказал «Ъ-Черноземье», что ВС РФ в решении от 5 июня 2017 года установил, что приказ Федеральной таможенной службы от 20 июня 2012 года № 1212 «Об утверждении инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах таможенной инфраструктуры», которым также устанавливался ряд ограничений, является нормативным правовым актом, а не внутренним локальным. Это объяснялось тем, что положения приказа «имели признаки нормативного правового акта и он затрагивал права и свободы человека». Из-за этого документ должен был быть зарегистрирован в Минюсте РФ и опубликован, но этого не было сделано. В связи с чем приказ был признан недействующим. Согласно картотеке Верховного судв РФ, это решение устояло в апелляции.