В подмосковных Люберцах благоустроят 4 общественных пространства

Благоустройство четырех общественных пространств проведут в этом году в Люберцах при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Так, планируется завершить работы в Летнем парке, на территории у мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке «Лесная опушка» и в сквере на улице Дружбы. А в следующем году обновят Кореневский и Красковский карьеры, Центральный парк, сквер Победы у Верхнего пруда в Дзержинском, а также обустроят зону отдыха «Набережная Дзержинского карьера».
Всего в этом году в Подмосковье планируется обновить более 70 общественных пространств. Это лесопарки, парки, пешеходные зоны, набережные, скверы и другие площадки. Также работы охватят 56 малых скверов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.