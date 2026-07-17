В подмосковных Люберцах благоустроят 4 общественных пространства

Так, планируется завершить работы в Летнем парке, на территории у мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке «Лесная опушка» и в сквере на улице Дружбы. А в следующем году обновят Кореневский и Красковский карьеры, Центральный парк, сквер Победы у Верхнего пруда в Дзержинском, а также обустроят зону отдыха «Набережная Дзержинского карьера».