Какой сегодня праздник: День идеальной семьи

День прогулок под дождём призывает замедлиться, выйти на улицу во время дождя и найти радость в этом природном явлении. Он о том, чтобы по-новому взглянуть на непогоду: вместо того чтобы прятаться от дождя, можно насладиться его звуками, запахом свежести и атмосферой. Праздник напоминает о способности видеть красоту в простых вещах, возвращает ощущение детской непосредственности и помогает снять стресс. Точная история возникновения праздника неизвестна. Считается, что он появился как противопоставление вечной спешке — идея в том, чтобы отказаться от шаблонного мышления и научиться получать удовольствие от каждого момента.