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В Татарстане обновили реестр кладбищ и очистных сооружений

Специалисты Фонда пространственных данных Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления завершили работу по обновлению и уточнению перечней кладбищ и очистных сооружений на территории республики, сообщает Минземимущество РТ. Мероприятия проводились во исполнение поручения Кабинета Министров РТ.

В ходе проекта выполнен комплексный анализ географического расположения мест захоронений с учетом текущей градостроительной ситуации. Это позволило создать точную цифровую картину для эффективного планирования землепользования и развития инфраструктуры.

По состоянию на июнь 2026 года в Татарстане зафиксировано 3841 кладбище. Из них 3366 — действующие, 256 — расположены в границах городов и поселков городского типа (включая действующие, закрытые и планируемые объекты).

Параллельно с актуализацией перечня захоронений специалисты ФПД РТ и муниципалитеты сформировали актуальный перечень очистных сооружений канализационных стоков, находящихся в муниципальной собственности.

Актуализация данных — ключевой элемент цифровой трансформации управления землей и имуществом в Татарстане. Мы продолжаем работу над созданием единого достоверного цифрового пространства для всех сфер жизнедеятельности республики.

отметил Артур Галиев
первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ
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