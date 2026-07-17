В Татарстане обновили реестр кладбищ и очистных сооружений

В ходе проекта выполнен комплексный анализ географического расположения мест захоронений с учетом текущей градостроительной ситуации. Это позволило создать точную цифровую картину для эффективного планирования землепользования и развития инфраструктуры.
По состоянию на июнь 2026 года в Татарстане зафиксировано 3841 кладбище. Из них 3366 — действующие, 256 — расположены в границах городов и поселков городского типа (включая действующие, закрытые и планируемые объекты).
Параллельно с актуализацией перечня захоронений специалисты ФПД РТ и муниципалитеты сформировали актуальный перечень очистных сооружений канализационных стоков, находящихся в муниципальной собственности.
Актуализация данных — ключевой элемент цифровой трансформации управления землей и имуществом в Татарстане. Мы продолжаем работу над созданием единого достоверного цифрового пространства для всех сфер жизнедеятельности республики.