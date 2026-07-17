Причал Пермь I принял более 40 тысяч пассажиров круизных теплоходов

Еще один маршрут проходит по рекам Сылва и Чусовая — «Старые Ляды — Куликово». Рейсы выполняет теплоход «Салют», который принимает до 110 пассажиров. Путешественники могут доехать до остановки «Усть-Шалашная», рядом с которой расположен глэмпинг «Хютте» с домиками для отдыха, баней, прогулками на каяках и поездками к Куликовской пещере. Протяженность маршрута составляет около 180 километров, а вся поездка занимает примерно 12 часов.