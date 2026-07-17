В Таганроге собрали семь тонн загрязненного песка

В Таганроге Ростовской области профильные службы и волонтеры оперативно устранили последствия инцидента на мазутном терминале. Как сообщила глава администрации города Светлана Камбулова, после повреждения объекта в районе Богудонии были замечены следы вещества, похожего на нефтепродукты.