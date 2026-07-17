В Таганроге собрали семь тонн загрязненного песка

В Таганроге Ростовской области профильные службы и волонтеры оперативно устранили последствия инцидента на мазутном терминале. Как сообщила глава администрации города Светлана Камбулова, после повреждения объекта в районе Богудонии были замечены следы вещества, похожего на нефтепродукты.
На место сразу же выехали специалисты экологических служб, которые оперативно отобрали пробы воды и грунта для проведения лабораторных исследований, чтобы оценить состояние прибрежной зоны.
Для координации действий в городе развернули оперативный штаб, который уже 15 июля организовал плановую уборку берега.
На призыв помочь откликнулись сотрудники городской администрации, местные общественники и неравнодушные волонтеры, совместными усилиями которых удалось собрать 250 мешков загрязненного песка.
— Весь собранный грунт весом около 7 тонн оперативно вывезли на специализированный полигон для утилизации, — сказала Светлана Камбулова.
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