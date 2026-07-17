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В Таганроге собрали семь тонн загрязненного песка

Экологические ведомства следят за чистотой пляжей в Таганроге после происшествия в порту.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области профильные службы и волонтеры оперативно устранили последствия инцидента на мазутном терминале. Как сообщила глава администрации города Светлана Камбулова, после повреждения объекта в районе Богудонии были замечены следы вещества, похожего на нефтепродукты.

На место сразу же выехали специалисты экологических служб, которые оперативно отобрали пробы воды и грунта для проведения лабораторных исследований, чтобы оценить состояние прибрежной зоны.

Для координации действий в городе развернули оперативный штаб, который уже 15 июля организовал плановую уборку берега.

На призыв помочь откликнулись сотрудники городской администрации, местные общественники и неравнодушные волонтеры, совместными усилиями которых удалось собрать 250 мешков загрязненного песка.

— Весь собранный грунт весом около 7 тонн оперативно вывезли на специализированный полигон для утилизации, — сказала Светлана Камбулова.

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