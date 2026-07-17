Apple стала самой дорогой по капитализации компанией в мире

Акции Apple на бирже Nasdaq росли на 0,2 процента и торговались на уровне 333,94 доллара за бумагу. Позднее акции ускорили рост и составляли уже 334,03 доллара за бумагу, прибавив 0,23 процента. При этом акции Nvidia теряли 4,37 процента и находились на отметке 198,34 доллара за бумагу. Индекс Nasdaq 100 снижался на 2,59 процента — до 28 274,85 пункта.