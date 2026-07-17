Apple стала самой дорогой по капитализации компанией в мире

Американская корпорация Apple обогнала Nvidia по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире. Об этом стало известно в пятницу, 17 июля, из данных торгов.
Акции Apple на бирже Nasdaq росли на 0,2 процента и торговались на уровне 333,94 доллара за бумагу. Позднее акции ускорили рост и составляли уже 334,03 доллара за бумагу, прибавив 0,23 процента. При этом акции Nvidia теряли 4,37 процента и находились на отметке 198,34 доллара за бумагу. Индекс Nasdaq 100 снижался на 2,59 процента — до 28 274,85 пункта.
В результате капитализация Apple составила 4,9 триллиона долларов. В тройку лидеров по капитализации также входят Nvidia с 4,83 триллиона долларов и управляющая Google Alphabet — ее капитализация составляет 4,19 триллиона долларов.
25 июня Apple повысила цены на компьютеры и планшеты MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro, а также шлем Vision Pro, колонки HomePod и HomePod mini и приставку Apple TV. В частности, MacBook Neo, который представили в марте, подорожал с 599 (45 тысяч рублей — прим. «ВМ») до 699 долларов (53 тысячи рублей — прим. «ВМ»).