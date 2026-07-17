Греф выступил в Совете федерации с речью об ИИ

Банкир подробно обрисовал сенаторам перспективы внедрения нейросетей во все сферы жизни, однако парламентарии, хоть и отметили просветительскую ценность выступления, сконцентрировались скорее на изъянах технологии — вплоть до ее потенциальной склонности к военным преступлениям. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что все в палате понимают: благодаря ИИ через пять лет России предстоит «жить новой жизнью».