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Греф выступил в Совете федерации с речью об ИИ

Пленарное заседание Совета федерации 17 июля ознаменовалось программным докладом руководителя Сбербанка Германа Грефа — одного из заметных энтузиастов развития искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Пленарное заседание Совета федерации 17 июля ознаменовалось программным докладом руководителя Сбербанка Германа Грефа — одного из заметных энтузиастов развития искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Банкир подробно обрисовал сенаторам перспективы внедрения нейросетей во все сферы жизни, однако парламентарии, хоть и отметили просветительскую ценность выступления, сконцентрировались скорее на изъянах технологии — вплоть до ее потенциальной склонности к военным преступлениям. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что все в палате понимают: благодаря ИИ через пять лет России предстоит «жить новой жизнью».

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Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
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