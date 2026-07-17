Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин возглавил минское «Динамо»

На этом посту он сменил Дмитрия Квартальнова, руководившего командой с 2023 по 2026 год. В прошлом сезоне КХЛ «Динамо» дошло до второго раунда play-off, где проиграло казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4 в серии.