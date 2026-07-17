Евгений Люлин: главное богатство Лыскова — это люди, которые здесь живут

«Главное богатство Лыскова — это люди, которые здесь живут. Те, кто несмотря ни на какие трудности, модернизирует фермы, кто помогает фронту, кто восстанавливает храмы и растит детей-медалистов. Ведь если браться за дело с душой, даже самые смелые планы становятся реальностью, как это случилось со строительством долгожданной школы. Двигателем позитивных изменений может быть каждый из нас, просто не надо бояться брать на себя ответственность, жить, по совести, гордиться своей историей и смело идти вперед», — подчеркнул спикер регионального парламента.