При замене теплотрассы в ландшафтном парке на Галицкого вырубят порядка 16 деревьев

«В ближайшее время будет производиться вырубка в охранной зоне для того, чтобы можно было проложить теплосеть. Здесь мы беспрецедентно долго искали технические решения и согласовывали вариант минимальной вырубки деревьев. Нам удалось найти, не касаясь ценных пород практически», — сказал Федосеев.