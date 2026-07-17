При замене теплотрассы в ландшафтном парке на Галицкого вырубят порядка 16 деревьев

На территории исторического ландшафтного парка на ул. Генерала Галицкого придётся вырубить 16 деревьев для замены теплосетей. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев во время рабочего выезда в пятницу, 17 июля.
«В ближайшее время будет производиться вырубка в охранной зоне для того, чтобы можно было проложить теплосеть. Здесь мы беспрецедентно долго искали технические решения и согласовывали вариант минимальной вырубки деревьев. Нам удалось найти, не касаясь ценных пород практически», — сказал Федосеев.
Чиновник добавил, что компенсировать урон намерены, высадив редкие деревья на территории парка.
В Калининграде строительная техника повредила фундамент и деревья в ландшафтном парке на Галицкого.