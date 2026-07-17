Ласточку из Самары в Уфу передумали отменять 18 июля

Скорый поезд «Ласточка» Самара — Уфа передумали отменять 18 июля. Ранее Самарская пригородная пассажирская компания сообщала, что электричку отменят из-за ремонта путей на перегоне Абдулино — Талды Булак. Но теперь все изменилось.
«18 июля 2026 года скорые пригородные поезда № 7006/7004/7002 сообщением Самара — Уфа проследуют по своему расписанию», — прокомментировала пресс-служба компании.
Из Самары «Ласточка» отправится в 17.30, в Похвистнево сделает остановку в 19.21, а в Уфу приедет в 00.58 (время везде указано местное).
Напомним, что «Ласточки» из Самары в Уфу и обратно начали ездить с 8 мая 2026 года. Электрички курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям.