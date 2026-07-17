Уникальный макет старой Вятки представят к 90-летию Кировской области

Уточним, «Диномашина» — единственный в России производитель гигантских аниматроников и статичных выставочных фигур для тематических парков. В этом году компания будет представлять Кировскую область на ключевых деловых площадках страны. Так, в июле компания примет участие в главной промышленной выставке — «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.