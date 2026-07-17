Уникальный макет старой Вятки представят к 90-летию Кировской области

Кировский производитель аниматроников «Диномашина» готовит для жителей региона уникальный подарок — масштабный макет старой Вятки и современного Кирова. Проект, который объединит историю и высокие технологии, компания презентует к 90-летию Кировской области, сообщили в областном управлении массовых коммуникаций.
На старте проекта содействие в его поддержке оказал центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Макет воссоздает любимые кировчанами места отдыха и знаковые строения: цирк, драмтеатр, городской фонтан, особняк купца Булычева, площадь Александра Невского у филармонии. Кропотливо созданные детали — фигуры людей, движущийся транспорт, деревья, клумбы и освещение в вечернее время — превращают макет в живую историю.
Уточним, «Диномашина» — единственный в России производитель гигантских аниматроников и статичных выставочных фигур для тематических парков. В этом году компания будет представлять Кировскую область на ключевых деловых площадках страны. Так, в июле компания примет участие в главной промышленной выставке — «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.