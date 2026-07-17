Главные новости за 17 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский областной суд раскрыл причину пересмотра решения Ленинского райсуда о праве собственности на здание ресторана «Форт». В прокуратуре ранее объясняли это «вновь открывшимися обстоятельствами». Из сообщения облсуда следует, что речь идет о возможных нарушениях со стороны воронежских чиновников. Проверка показала, что во время действия договора аренды на земельный участок администрация Воронежа не выдавала разрешение на строительство или реконструкцию объекта.
В Воронежской области оперативные службы начали фиксировать случаи возгорания топлива в непредусмотренных для его хранения местах, а именно в гаражах и жилых помещениях. Губернатор Александр Гусев призвал граждан не запасаться топливом впрок.
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в арбитражном суде добился взыскания с белгородского ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) 73,4 млн руб. ЦЭБ в 2019 году стал обладателем гранта на «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов», но, по мнению РФРИТ, нарушил условия соглашения.
Арбитражный суд зарегистрировал иск ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») к Курской таможне на 353,7 млн руб. Компания является крупнейшим производителем растительных масел и жиров в регионе. Ранее стороны в суде не встречались.
В Липецке 17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом. Детонации не произошло, пострадавших в результате инцидента нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.
Для спецтранспорта в Липецкой области с 18 июля изменится график заправки на выделенных АЗС «Роснефть». Заправлять машины, обеспечивающие жизнедеятельность региона, теперь будут ежедневно с 16:00 до 19:00. Отдельный график установлен для АЗС в Липецке на Воронежском шоссе, 2.
Самый дешевый бензин в Черноземье оказался в Орловской области. По данным на 13 июля, средняя стоимость одного литра бензина (с учетом всех марок) составляла в регионе 69,89 ₽ Это значительно ниже среднего показателя по России (75,84 ₽) и Центральному федеральному округу (74,38 ₽).
Подрядчиком строительства очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в Тамбове стало ростовское ООО «Строительно-производственная фирма “Росстройконтракт”». Компания была единственным участником аукциона, однако снизила цену контракта с 902,7 до 901,5 млн руб. Завершить работы необходимо до 30 ноября 2028 года.
С 20 июля в Тамбовской области начнет действовать порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В регионе сохраняется ограничение по отпуску бензина на одно авто. За соблюдением правил на АЗС будут следить сотрудники МВД и Росгвардии, а за нарушение установленного порядка предусмотрена ответственность — предупреждение или административный штраф.