Главные новости за 17 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

С 20 июля в Тамбовской области начнет действовать порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. В регионе сохраняется ограничение по отпуску бензина на одно авто. За соблюдением правил на АЗС будут следить сотрудники МВД и Росгвардии, а за нарушение установленного порядка предусмотрена ответственность — предупреждение или административный штраф.