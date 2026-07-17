В Ростовской области за 90 млн рублей обновляют дорогу в Кагальницком районе

Сейчас специалисты занимаются укреплением дорожного основания. На объекте применяется технология ресайклинга: после предварительного фрезерования старого покрытия специальная машина измельчает и перемешивает асфальтогранулят и щебеночно-песчаную смесь с цементом и битумной эмульсией, создавая прочную конструкцию. Такой метод позволяет значительно увеличить несущую способность полотна, что крайне важно для региональных дорог с высокой интенсивностью движения.