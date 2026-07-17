Несмотря на снижение ключевой ставки, автокредиты стали обходиться дороже

За последние 12 месяцев этот показатель был выше только в первом квартале этого года. В то же время средняя ставка по кредиту в отчетном месяце снизилась почти на 0,3 п. п., до 11,75% годовых, достигнув минимума с апреля 2021 года. В результате спред между средней ставкой и средней ПСК вырос до 3,45 п. п., максимального значения с начала 2019 года.