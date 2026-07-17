Наварро: США не изменят пошлины на импорт из Китая из-за вмешательства в выборы

США не будут менять тарифную политику в отношении Китая, несмотря на сообщения о вмешательстве КНР в ход выборов в Штатах. Об этом во время беседы с журналистами заявил советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро.
«Это история не про Китай. Это касается отказа в США на политическом уровне обеспечить безопасность нашей избирательной системы», — отметил он.
Так Наварро ответил журналистам на вопрос о том, изменят ли США пошлины на импорт товаром из Китая на фоне потенциального вмешательства в выборы.
Ранее KP.RU сообщал, что Китай выступил против американского законопроекта о санкциях в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России. В Пекине подчеркнули, что не признают односторонние ограничительные меры, не основанные на международном праве и не одобренные Советом Безопасности ООН.