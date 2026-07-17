Спустя почти месяц после ракетной атаки на Воронеж в больницах остаются трое

Изначально глава региона рассказал о троих пострадавших. К вечеру 22 июня стало известно о пяти погибших и «нескольких десятках» раненых. 25 июня господин Гусев опубликовал итоговую информацию: шестеро погибших, 68 раненых. Тогда же он заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице». С 23 по 25 июня в регионе объявлялся траур, из-за которого был отменен ряд развлекательных мероприятий. Исключением стал Платоновский фестиваль. У попавшего под удар предприятия организовали стихийный мемориал.