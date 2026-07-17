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В ИК-5 Камышина увековечили память погибшего на СВО капитана Сергея Рыкова

На территории исправительной колонии ИК-5 УФСИН России по Волгоградской области.

На территории исправительной колонии ИК-5 УФСИН России по Волгоградской области, расположенной в Камышине, открыли мемориальную доску в честь капитана внутренней службы в отставке Сергея Ивановича Рыкова.

Сергей Рыков погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. За проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно.

На открытие мемориальной доски пришли родители Сергея Рыкова, его вдова. Память бойца почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной плите.

Напомним, как сообщало V102.RU, Сергея Рыкова похоронили в декабре 2023 года.

Фото УФСИН по Волгоградской области.