В ИК-5 Камышина увековечили память погибшего на СВО капитана Сергея Рыкова

На территории исправительной колонии ИК-5 УФСИН России по Волгоградской области, расположенной в Камышине, открыли мемориальную доску в честь капитана внутренней службы в отставке Сергея Ивановича Рыкова.
Сергей Рыков погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. За проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно.
На открытие мемориальной доски пришли родители Сергея Рыкова, его вдова. Память бойца почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной плите.
Напомним, как сообщало V102.RU, Сергея Рыкова похоронили в декабре 2023 года.
Фото УФСИН по Волгоградской области.