В выходные в Калининграде разведут мосты: инженерное представление начнётся, когда последний трамвай уснёт в депо

В ночь с субботы на воскресенье в Калининграде разведут мосты Юбилейный и Высокий. Об этом сообщили в городской администрации.
Ориентировочно техническая разводка начнётся 18 июля после 23:00, когда все трамваи окажутся в депо, и продлится до 5:00 19-го числа. Водителям и пешеходам, которые окажутся в это время в районе острова Октябрьский, рекомендуют заранее продумать маршрут.
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