В выходные в Калининграде разведут мосты: инженерное представление начнётся, когда последний трамвай уснёт в депо

Ориентировочно техническая разводка начнётся 18 июля после 23:00, когда все трамваи окажутся в депо, и продлится до 5:00 19-го числа. Водителям и пешеходам, которые окажутся в это время в районе острова Октябрьский, рекомендуют заранее продумать маршрут.