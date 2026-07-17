Козловский вернулся на сцену после трёхлетнего перерыва и удостоился 15-минутной овации

С 2022 года имя Данилы Козловского практически исчезло из информационной повестки — причиной послужил публичный конфликт с общественником Виталием Бородиным. За этим последовал добровольный творческий отпуск в театре и почти полное отсутствие в кинопроектах. Показательный штрих: в вышедшей в 2024 году картине «Летучий корабль» его фамилия даже не значится в финальных титрах. Впрочем, без работы актёр не остался: за границей он представил сольный моноспектакль Frank, с которым теперь активно колесит по российским городам. А в 2025-м Козловский появился в новом проекте для стримингов — сериале «Бар “Один звонок”. В этом году актёр активно вернулся к работе. Его можно увидеть в фильме “Уволить Жору” и сериале “Первая ракетка”. Сейчас снимаются ещё две картины с ним — “НиктоКакТы” и “Шум времени”.