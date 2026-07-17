Забеременевшая от Иракли модель потеряла ребёнка

Лукьянова оказалась в центре внимания после признания о коротком романе с артистом и слухах о беременности. Иракли публично не подтверждал своё отцовство. За день до госпитализации девушка сообщила, что больше не намерена бороться за отношения с певцом. Певцу Иракли 48 лет, популярность ему принесла вторая «Фабрика звёзд» и хиты «Лондон-Париж», «Время» и «Капли абсента».