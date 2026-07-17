Глава РОАД предложил запустить программу утилизации машин старше 20 лет

В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015 году доля машин старше десяти лет составляла примерно половину от их общего количества, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 70 процентов, что соответствует 33,2 миллиона единиц.