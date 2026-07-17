Глава РОАД предложил запустить программу утилизации машин старше 20 лет

Руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в пятницу, 17 июля, предложил запустить государственную программу утилизации для транспортных средств, возраст которых превышает 20 лет.
В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015 году доля машин старше десяти лет составляла примерно половину от их общего количества, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 70 процентов, что соответствует 33,2 миллиона единиц.
Кроме того, предприниматель выступил за существенное расширение функционала электронного паспорта транспортного средства. По его словам, в документ следует включить полную историю жизненного цикла автомобиля, включая информацию о цене при каждой перепродаже, показания одометра, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, записи о техническом обслуживании и другие данные, передает «КП».
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