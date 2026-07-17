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Почти 375 кг некачественной рыбы сняли с продажи в Нижегородской области

Роспотребнадзор выявил десятки нарушений при хранении и продаже продукции.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев 2026 года в Нижегородской области из оборота изъяли 30 партий рыбной продукции общим весом 374,5 килограмма. Такое решение приняли после проверок качества и безопасности рыбы и морепродуктов, проведенных региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты исследовали сотни проб продукции по различным показателям. На санитарно-химические показатели проверили 94 образца, на микробиологические — 158, на физико-химические — 71, на паразитологические — 67. Кроме того, продукцию тестировали на содержание антибиотиков и радиоактивных веществ.

Лабораторные исследования показали, что часть образцов не соответствовала установленным требованиям. Нарушения по микробиологическим показателям выявили в 3,79% проб, по физико-химическим — в 12,67%, по паразитологическим — в 2,98%. При этом превышений по санитарно-химическим показателям, антибиотикам и радиоактивным веществам специалисты не обнаружили.

Во время проверок инспекторы также зафиксировали нарушения условий хранения и сроков годности, отсутствие обязательной маркировки, позволяющей проследить происхождение продукции, а также реализацию рыбы, не отвечающей требованиям технических регламентов. По итогам контрольных мероприятий виновных привлекли к административной ответственности, а выданные предписания об устранении нарушений остаются на контроле надзорного ведомства.

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