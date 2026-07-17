Почти 375 кг некачественной рыбы сняли с продажи в Нижегородской области

Лабораторные исследования показали, что часть образцов не соответствовала установленным требованиям. Нарушения по микробиологическим показателям выявили в 3,79% проб, по физико-химическим — в 12,67%, по паразитологическим — в 2,98%. При этом превышений по санитарно-химическим показателям, антибиотикам и радиоактивным веществам специалисты не обнаружили.