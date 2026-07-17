Беременная от Пирцхалавы модель Лукьянова потеряла ребенка

Модель Екатерина Лукьянова, которая утверждала, что беременна от певца Ираклия Пирцхалавы, потеряла ребенка. Трагическую новость в пятницу, 17 июля, сообщила команда девушки.
Уточняется, что 15 июля модель пришла на плановое УЗИ вместе с певцом.
— Во время обследования в полости матки беременность обнаружена не была, были выявлены изменения в области шейки матки. Появилось подозрение на внематочную беременность, — рассказала команда.
Накануне Лукьянова пожаловалась своему врачу на сильные боли. В связи с этим специалист рекомендовал ей немедленно обратиться в больницу, однако девушка поехала туда только ночью 17 июля. В ходе обследования подозрения подтвердились.
— Сейчас с Катей все хорошо — она в сознании и находится под наблюдением врачей. Также на фото из больницы присутствует и сам певец, который поддерживает ее в тяжелой ситуации, — говорится в Telegram-канале Super.ru.
До этого Лукьянова рассказала, что разочаровалась в Пирцхалаве. Ранее она отмечала, что тяжело переживает вынашивание ребенка, однако мужчины никогда нет рядом, чтобы поддержать ее.
Бывшая жена певца Елена Гребенщикова опубликовала видеообращение, в котором заявила, что они с Ираклием не расстались из-за «сложившихся обстоятельств». По ее словам, она пока не готова раскрыть все подробности этой истории.