Больше 70% выпускников улучшили баллы ЕГЭ благодаря пересдаче

По словам Анзора Музаева, более половины из тех, кто не смогли улучшить свои результаты во время пересдачи, — выпускники, которые изначально получили за ЕГЭ двойку, то есть не набрали даже минимальных баллов. «Недостаточно подготовленные дети испытывают подобные проблемы, и для выпускников, которые находятся в зоне риска, надо выстраивать персональные образовательные траектории, чтобы они смогли более качественно подготовиться к экзаменам», — заметил он. В Рособрнадзоре собираются направить соответствующие рекомендации в регионы.