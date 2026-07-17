Сергей Брылин стал новым главным тренером хоккейного минского «Динамо»

Известный в прошлом хоккеист, а после — тренер системы «Нью-Джерси Девилз» из НХЛ 52-летний Сергей Брылин возглавил минское «Динамо», выступающее в КХЛ, сообщили в белорусском клубе.
Брылин родился в Москве в 1974 году. Его хоккейная карьера игрока началась в московском ЦСКА, а в 1994 году он уехал в «Нью-Джерси Девилз» и провел в системе именитого клуба НХЛ 13 сезонов. С «дьяволами» он завоевал три Кубка Стэнли. В КХЛ выступал за СКА и новокузнецкий «Металлург».
После окончания карьеры игрока Брылин остался в системе клуба и тренерскую карьеру начал в консультантом фарм-клуба «Нью-Джерси Девилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012-го по 2022-й год был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. А в последние годы — с 2022-го по 2026-й — входил в тренерский штаб главной команды. Таким образом, в роли тренера он отработал в системе «Девилз» 14 лет.
И вот пришло начать время самостоятельную работу в качестве главного тренера в минском «Динамо». В клубе сообщили, что соглашение рассчитано на три сезона. Напомним, что ранее игроками минского «Динамо» руководил Дмитрий Квартальнов. Под его руководством клуб выходил во второй раунд Кубка Гагарина.
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