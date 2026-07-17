Сергей Брылин стал новым главным тренером хоккейного минского «Динамо»

После окончания карьеры игрока Брылин остался в системе клуба и тренерскую карьеру начал в консультантом фарм-клуба «Нью-Джерси Девилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012-го по 2022-й год был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. А в последние годы — с 2022-го по 2026-й — входил в тренерский штаб главной команды. Таким образом, в роли тренера он отработал в системе «Девилз» 14 лет.