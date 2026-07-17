Захарова: РФ осуждает нарушение Эстонией обязательств по военным захоронениям

Россия выразила протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам, обвинив в нарушении международных обязательств по воинским захоронениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что РФ решительно осуждает нарушение обязательств Эстонии по военным захоронениям. Акты вандализма недопустимы.
«На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны… В связи с этим заявлен решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги», — официальный сайт МИД РФ передает сообщения Захаровой.
Останки советских воинов-освободителей Эстонии неизвестны, сообщила представитель МИД РФ. Нет данных об их эксгумации или перезахоронении.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первые акты вандализма в Эстонии. Отмечается, что еще год назад посольство РФ призывало остановить осквернения могил советских солдат, но безрезультатно.