Захарова: РФ осуждает нарушение Эстонией обязательств по военным захоронениям

«На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны… В связи с этим заявлен решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги», — официальный сайт МИД РФ передает сообщения Захаровой.