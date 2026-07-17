В Челябинской области построят комплекс по переработке масличных культур

Крупнейший комплекс по переработке масличных культур появится в Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали глава региона Алексей Текслер и учредитель предприятия «Сигма» Марина Махрова, сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Компания планирует возвести в Увельском муниципальном округе элеватор и маслоэкстракционный завод. Строительство элеватора начнется в этом году и завершится в 2028-м, проект маслоэкстракционного завода будет реализован с 2029 по 2033 годы. Мощность переработки завода — 1200 тонн семян подсолнечника и рапса в сутки, или 411 тыс. тонн масличных культур в год. На новом предприятии будет создано 400 рабочих мест.
«Это стратегический проект для АПК Челябинской области. Он позволит не только нарастить объемы переработки масличных культур внутри региона, но и существенно увеличить экспортный потенциал. Мы последовательно движемся к тому, чтобы Южный Урал стал одним из центров масложировой промышленности России», — отметил Алексей Текслер.
«Сигма» — один из крупнейших переработчиков масличных на Урале. Предприятие занимает около 6% российского рынка бутилированных растительных масел и поставляет продукцию в том числе на экспорт — в Китай и другие страны.
Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, экологии, медицине и энергетике. Цель нацпроекта к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.