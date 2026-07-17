В Челябинской области построят комплекс по переработке масличных культур

Компания планирует возвести в Увельском муниципальном округе элеватор и маслоэкстракционный завод. Строительство элеватора начнется в этом году и завершится в 2028-м, проект маслоэкстракционного завода будет реализован с 2029 по 2033 годы. Мощность переработки завода — 1200 тонн семян подсолнечника и рапса в сутки, или 411 тыс. тонн масличных культур в год. На новом предприятии будет создано 400 рабочих мест.