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Упавший на дом в Липецке беспилотник смогут разминировать только завтра днем

Мэр Липецка Михаил Щербаков проинформировал жителей многоквартирного дома, на который 17 июля упал беспилотник самолетного типа, что специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра днем — 18 июля.

Источник: Коммерсантъ

Мэр Липецка Михаил Щербаков проинформировал жителей многоквартирного дома, на который 17 июля упал беспилотник самолетного типа, что специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра днем — 18 июля.

«До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя — это вопрос безопасности», — подчеркнул господин Щербаков.

Для жителей дома, не имеющих возможности переночевать у родственников или знакомых, подготовлен пункт временного размещения (ПВР) в школе № 69. По данным городской администрации, там есть спальные места, вода и все необходимое для ночлега.

«Как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома, жители смогут вернуться в свои квартиры», — резюмировал Михаил Щербаков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», детонации в результате падения беспилотника на дом в Липецке не произошло. Пострадавших нет. Территория вокруг здания оцеплена.

Угроза атаки БПЛА была объявлена по всей Липецкой области сегодня около 15:40 и действует до сих пор.

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