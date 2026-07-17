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В Астрахани отремонтировали взрослое отделение городской поликлиники № 2

Там заменили окна и двери, в том числе и в рентген-кабинете.

Источник: Национальные проекты России

Взрослое отделение городской поликлиники № 2 отремонтировали в Астрахани при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора Астраханской области.

«Еще одну поликлинику в Астрахани отремонтировали благодаря федеральной поддержке. Городская поликлиника № 2 — многопрофильное медучреждение, которое ежедневно принимает жителей микрорайона и близлежащих населенных пунктов. Ранее здесь уже обновили детское отделение, а теперь капитально преобразили корпус для взрослого населения», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

На всех трех этажах уложили полы, облицевали стены, провели малярные работы, смонтировали подвесные потолки. Также в здании заменили окна и двери, включая дверь в рентген-кабинете.

Полностью обновлены и инженерные сети: горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения, а также слаботочные сети. Для удобства маломобильных пациентов оборудована современная входная группа: установлен пандус, навес, выполнена облицовка стен и площадок.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.