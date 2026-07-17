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Более десяти тысяч работ на ЕГЭ-2026 написаны на 100 баллов, заявил Кравцов

Кравцов: более 10 тысяч работ на ЕГЭ написаны на максимальные 100 баллов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 написаны на максимальные 100 баллов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми «президентскими днями», в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.