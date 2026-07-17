Пермское УФАС рассмотрело 249 жалоб на закупки за первые полгода

Заказчики также направили 246 заявлений о включении сведений о недобросовестных поставщиках в специальный реестр. По итогам рассмотрения в список внесли информацию о 10 участниках, которые отказались заключать контракты, 60 подрядчиках, с которыми договоры были расторгнуты заказчиками в одностороннем порядке, а также о двух случаях, когда исполнители сами отказались от выполнения обязательств.