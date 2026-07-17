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На коллегии Минобороны обсудили внедрение нейросетей и рост поставок БПЛА

Минобороны России 17 июля подвело итоги первого полугодия по задачам, поставленным министром обороны Андреем Белоусовым в декабре 2025 года. Главным итогом коллегии стало первое официальное подтверждение применения в органах военного управления большой языковой модели.

Минобороны России 17 июля подвело итоги первого полугодия по задачам, поставленным министром обороны Андреем Белоусовым в декабре 2025 года. Главным итогом коллегии стало первое официальное подтверждение применения в органах военного управления большой языковой модели.

Кроме того, ведомство сообщило о двукратном росте поставок беспилотников и подготовке законопроекта о гражданско-военной интеграции, который должен создать правовой механизм для привлечения частных компаний и разработчиков к выполнению задач в интересах обороны.

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