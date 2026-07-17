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ВККС одобрила иски и уголовное преследование ряда судей

Председатель Верховного суда Игорь Краснов 17 июля инициировал подачу актикоррупционных исков к и. о. председателя Самарского областного суда Александру Шилову и судье в отставке Игорю Пыленко, ранее возглавлявшему Тульский областной суд. Оба, по данным самой судебной системы, использовали служебное положение для личного обогащения.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов 17 июля инициировал подачу актикоррупционных исков к и. о. председателя Самарского областного суда Александру Шилову и судье в отставке Игорю Пыленко, ранее возглавлявшему Тульский областной суд. Оба, по данным самой судебной системы, использовали служебное положение для личного обогащения.

Одновременно Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение к уголовной ответственности четырех судей: председателя Анжеро-Судженского горсуда Кемеровской области Елены Степанцовой, судьи Ленинск-Кузнецкого райсуда Кемеровской области Натальи Долгих, судьи Лазаревского райсуда Сочи в отставке Сергея Богдановича и судьи Кызылского горсуда Тувы Азияны Монгуш.

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