ВККС одобрила иски и уголовное преследование ряда судей

Председатель Верховного суда Игорь Краснов 17 июля инициировал подачу актикоррупционных исков к и. о. председателя Самарского областного суда Александру Шилову и судье в отставке Игорю Пыленко, ранее возглавлявшему Тульский областной суд. Оба, по данным самой судебной системы, использовали служебное положение для личного обогащения.
Одновременно Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение к уголовной ответственности четырех судей: председателя Анжеро-Судженского горсуда Кемеровской области Елены Степанцовой, судьи Ленинск-Кузнецкого райсуда Кемеровской области Натальи Долгих, судьи Лазаревского райсуда Сочи в отставке Сергея Богдановича и судьи Кызылского горсуда Тувы Азияны Монгуш.