В Севастополе обострились проблемы с электроснабжением

«Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова… Нам пришлось отказаться от режима “2 через 6”, так как мощности в системе сейчас мало», — отметил господин Развожаев. По его словам, в первую очередь электроэнергию подают в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты.