Латвия запретила въезд в страну украинским комикам из дуэта «Кролики»

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну украинским комикам Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко, выступающим в дуэте «Кролики». Об этом дипломат сообщила в личном аккаунте в социальной сети X.
«Я приняла решение запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Браже уточнила, что Моисеенко и Данилец были внесены в список персон нон грата. По словам главы МИД, решение принято на основании закона республики об иммиграции. Других подробностей дипломат не сообщила.
Комики носят звание народных артистов Украины. Они ведут выступления как на украинском, так и на русском языке.
Ранее KP.RU сообщал, что в Латвии хотят предложили полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации. Как заявил министр культуры республики Наурис Пунтулис, он должен «исчезнуть совсем», а не просто быть сокращен.