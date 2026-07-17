В селе Матта Якутии открыли новый социально-геронтологический центр

Новый социально-геронтологический центр построили в селе Матта Мегино-Кангаласского района Якутии при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Учреждение рассчитано на 51 койко-место, его общая площадь составляет более 5 тыс. кв. м. Оно предполагает 1−2 местное размещение проживающих, там есть просторные зоны общего назначения, возможность для занятий адаптивной гимнастикой, творчеством.
«Строительство нового центра началось в апреле 2023 года и завершилось в конце 2025 года. Мы начинали это строительство в рамках национального проекта “Демография” и уже завершили в рамках национального проекта “Семья”. Именно благодаря нацпроекту ведется строительство учреждений социального обслуживания для людей старшего возраста, людей с инвалидностью. В Мегино-Кангаласском улусе по направлениям национального проекта “Семья” у нас реализуется несколько социальных проектов. Кроме нового социально-геронтологического центра, здесь с этого года еще внедрены такие важные технологии, как система долговременного ухода и семейный многофункциональный центр. Семейный СМФЦ мы открыли в селе Майя в этом году», — отметила министр труда и социального развития республики Елена Волкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.