В селе Матта Якутии открыли новый социально-геронтологический центр

«Строительство нового центра началось в апреле 2023 года и завершилось в конце 2025 года. Мы начинали это строительство в рамках национального проекта “Демография” и уже завершили в рамках национального проекта “Семья”. Именно благодаря нацпроекту ведется строительство учреждений социального обслуживания для людей старшего возраста, людей с инвалидностью. В Мегино-Кангаласском улусе по направлениям национального проекта “Семья” у нас реализуется несколько социальных проектов. Кроме нового социально-геронтологического центра, здесь с этого года еще внедрены такие важные технологии, как система долговременного ухода и семейный многофункциональный центр. Семейный СМФЦ мы открыли в селе Майя в этом году», — отметила министр труда и социального развития республики Елена Волкова.