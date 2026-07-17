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В Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком

СК: в Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 17 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Волгограде после информации об издевательствах над ребенком в детском саду, доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в следственном комитете России.

Ранее в пятницу местное издание V1.ru опубликовало информацию о том, что мама мальчика заявила об издевательствах в одном из детских садов Волгограда. По ее словам, няня в детсаду призналась, что била ребенка, а сам мальчик рассказал, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Другие родители так же сообщали о криках и грубом обращении с детьми.

«По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Там уточнили, что Бастрыкин запросил в региональному управлении ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.