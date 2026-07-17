В Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком

Ранее в пятницу местное издание V1.ru опубликовало информацию о том, что мама мальчика заявила об издевательствах в одном из детских садов Волгограда. По ее словам, няня в детсаду призналась, что била ребенка, а сам мальчик рассказал, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Другие родители так же сообщали о криках и грубом обращении с детьми.