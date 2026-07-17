Развожаев: в Севастополе ухудшилась ситуация с электричеством

В Севастополе ситуация с электричеством остается сложной. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он сделал обращение в официальном Telegram-канале.
«Сейчас свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты», — резюмировал чиновник в своем сообщении, добавив, что ситуация с электричеством ухудшилась.
Власти отказались от режима «2 через 6», где электричество подается на два часа, а затем отключается на шесть. Развожаев отметил, что теперь новости об отключении электричества или его подачи будут поступать в реальном времени.
Ранее KP.RU рассказал о ситуации в Севастополе в целом. Отмечается, что власти региона отменили свободную продажу бензина на одной из заправок. Также ситуация с электричеством остается напряженной. Что касается Крымского моста, то там 17 июля снова образовались многокилометровые пробки.