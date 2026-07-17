Волгоград чествует героев Мюнхена: воспитанники «Волги» — опора сборной

— Результат волгоградских спортсменов впечатляет. Вы — наша гордость и пример для мальчишек и девчонок, которые будут ориентироваться на вас. Благодарю вас и ваших тренеров за труд, уверена, что главные победы ещё впереди. Безусловно, такой результат подтверждает: волгоградская школа плавания является одной из сильнейших не только в России, но и на мировой арене.