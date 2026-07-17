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Кравцов: Более 10 тысяч работ на ЕГЭ написаны на 100 баллов

Число написанных на 100 баллов работ ЕГЭ-2026 составило более 10 тысяч. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Число написанных на 100 баллов работ ЕГЭ-2026 составило более 10 тысяч. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

— 25 лет назад Единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет, — сказал министр.

По словам Кравцова, 10 090 работ написаны на максимальные 100 баллов по итогами пересдач, передает ТАСС.

Ранее выпускник московской школы № 57 Александр Щаницын, который решил пересдать ЕГЭ по профильной математике из-за 99 баллов, получил такой же результат за повторный экзамен.

Другой выпускник из Москвы пересдал ЕГЭ по информатике и получил максимальный балл.