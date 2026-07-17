В башкирском селе Красная Горка отремонтируют водопровод

«Этот проект — не просто замена старых труб, а стратегический вклад в будущее, направленный на повышение качества жизни сельчан и обеспечение бесперебойной работы жизненно важных систем. Его успешная реализация станет важным этапом в комплексном обновлении социальной и коммунальной инфраструктуры района, подтверждая приоритетность задачи по созданию комфортных условий для жизни граждан за пределами крупных городов. Это наглядный пример того, как федеральные инициативы воплощаются в реальные дела на местах, принося ощутимую пользу людям», — отметил глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков.