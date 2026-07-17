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В башкирском селе Красная Горка отремонтируют водопровод

Там планируется заменить 6,6 километра труб.

Ремонт водопровода проведут в селе Красная Горка Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Нуримановского района.

Специалисты уже обновляют изношенные участки водопроводной сети. Всего планируется заменить 6,6 км труб на новые, изготовленные из современных и долговечных материалов. Это позволит не только устранить существующие утечки и перебои с водоснабжением, но и значительно снизить риск аварий в будущем.

«Этот проект — не просто замена старых труб, а стратегический вклад в будущее, направленный на повышение качества жизни сельчан и обеспечение бесперебойной работы жизненно важных систем. Его успешная реализация станет важным этапом в комплексном обновлении социальной и коммунальной инфраструктуры района, подтверждая приоритетность задачи по созданию комфортных условий для жизни граждан за пределами крупных городов. Это наглядный пример того, как федеральные инициативы воплощаются в реальные дела на местах, принося ощутимую пользу людям», — отметил глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.